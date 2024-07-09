Отифьева Акинфиева Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.07.1900 ст.
Дата смерти05.08.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
15.07.1900 ст.
Отец: Акинфиев Акинфов Отифьев Михаил Яковлевич
дата крещения - 15.07.1900 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянка Мария Иаковлевна Отифьева Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Смерть
05.08.1900 ст.
дата погребения - 07.08.1900 место смерти - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все