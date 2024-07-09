Отифьева Акинфиева Анна Михайловна 15.07.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Отифьева Акинфиева Анна Михайловна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.07.1900 ст.

Дата смерти

05.08.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
15.07.1900 ст.

Отец: Акинфиев Акинфов Отифьев Михаил Яковлевич

Мать: Акинфиева (Предп Белякова) Анастасия Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.07.1900 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянка Мария Иаковлевна Отифьева Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Смерть
05.08.1900 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 07.08.1900 место смерти - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все

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