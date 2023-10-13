Стасенко Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Стасенко Григорий Макарович
Отец ребёнка: Стасенко Макар
Рождение ребёнка
1903
Сын: Стасенко Василий Макарович
Отец ребёнка: Стасенко Макар
Рождение ребёнка
?.11.1905
Сын: Стасенко Михаил Макарович
Отец ребёнка: Стасенко Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стасенко Александра Макаровна
Отец ребёнка: Стасенко Макар
Смерть
Неизвестно