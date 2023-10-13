Стасенко Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтасенко Прасковья

Стасенко Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Стасенко Григорий Макарович

Отец ребёнка: Стасенко Макар

Рождение ребёнка
1903

Сын: Стасенко Василий Макарович

Отец ребёнка: Стасенко Макар

Рождение ребёнка
?.11.1905

Сын: Стасенко Михаил Макарович

Отец ребёнка: Стасенко Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стасенко Александра Макаровна

Отец ребёнка: Стасенко Макар

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close