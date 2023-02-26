Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти15.05.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Денис Игнатов
д.Новосёлок Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Денисов Андрей
Отец ребёнка: Денис Игнатов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Денисов Филипп
Отец ребёнка: Денис Игнатов
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Смерть
15.05.1863
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Причина смерти: от чахотки