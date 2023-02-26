Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

15.05.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Денисов Григорий Денисов

Отец ребёнка: Денис Игнатов

д.Новосёлок Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Денисов Андрей

Отец ребёнка: Денис Игнатов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Денисов Филипп

Отец ребёнка: Денис Игнатов

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Смерть
15.05.1863
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Причина смерти: от чахотки
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