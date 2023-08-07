Шунькина (Шунькина) Агрипина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Петр Андреевич
Мать: Устинья Ивановна
Бракосочетание
01.11.1803
Муж: Герасим Федорович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Федорович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шунькин Филипп Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Федорович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Павел Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Федорович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Василиса Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Федорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Афанасий Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Федорович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно