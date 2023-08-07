Шунькина (Шунькина) Агрипина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунькина (Шунькина) Агрипина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Петр Андреевич

Мать: Устинья Ивановна

Бракосочетание
01.11.1803

Муж: Герасим Федорович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Федорович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шунькин Филипп Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Федорович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Павел Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Федорович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Василиса Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Федорович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Афанасий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Федорович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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