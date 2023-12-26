Парфёнова (Степанова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степанов Николай
Мать: Демидова Нина Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парфёнов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Парфёнов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парфёнов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Парфёнов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парфёнов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Парфёнов Александр