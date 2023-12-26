Парфёнова (Степанова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнова (Степанова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанов Николай

Мать: Демидова Нина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфёнов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Парфёнов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфёнов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Парфёнов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфёнов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Парфёнов Александр

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