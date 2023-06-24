Ионков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ионков Александр Николаевич

Мать: Ионкова Григорьева Людмила Арсентьевна

Рождение ребёнка
23.07.2015

Сын: Ионков Савелий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.11.2018

Дочь: Ионкова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионкова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Ионкова Ступина Наталия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионкова Ступина Наталия Викторовна