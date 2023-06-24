Ионков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.2015
Сын: Ионков Савелий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.2018
Дочь: Ионкова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионкова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Ионкова Ступина Наталия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно