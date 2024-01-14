Паникаровский Александр Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паникаровский Александр Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1964

Пол

Мужской

Отец

Около 1935 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1964

Отец: Паникаровский Игорь Валентинович

Мать: Паникаровская Нелли Николаевна

Рождение ребёнка
05.07.1988

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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