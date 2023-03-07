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Шемуратов Василий Иванович

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Шемуратов Иван Феоктистович

Мать: Шемуратова Ирина Степанова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1985
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