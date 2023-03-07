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Шемуратов Василий Иванович
Шемуратов Василий Иванович
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Место рождения
Куроедовские Выселки
, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
1913
Дата смерти
1985
Пол
Мужской
Отец
Шемуратов Иван Феоктистович
1871 г.р.
Мать
Шемуратова (Степанова) Ирина Степанова
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Шемуратов Иван Феоктистович
Мать:
Шемуратова Ирина Степанова
Куроедовские Выселки
, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1985
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