Ермаков-Коширин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1789
Сын: Ермаков Иван Александрович
Мать ребёнка: Коширина Мария Матфеевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Коширин Василий Александрович
Мать ребёнка: Коширина Мария Матфеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коширина Мария Матфеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833