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Ермаков-Коширин Александр Иванович

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Ермаков Иван Семенович

Мать: Ермакова Матрена Степановна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Ермаков Иван Александрович

Мать ребёнка: Коширина Мария Матфеевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Коширин Василий Александрович

Мать ребёнка: Коширина Мария Матфеевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коширина Мария Матфеевна

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1833
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