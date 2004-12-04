Ашуркова (Вада) Вера Павловна
Место рождения
Дата рождения01.06.1923
Дата смерти04.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1923
Отец: Вада Павел Данилович
Мать: Черкас Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
06.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ашурков Андрей Лукьянович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ашурков Андрей Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.2004