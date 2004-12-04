Ашуркова (Вада) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашуркова (Вада) Вера Павловна

Место рождения

Подол, Чернігівська область

Дата рождения

01.06.1923

Дата смерти

04.12.2004

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1923

Отец: Вада Павел Данилович

Мать: Черкас Анна Григорьевна

Подол, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашурков Андрей Лукьянович

Подол, Чернігівська область
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Рождение ребёнка
01.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашурков Андрей Лукьянович

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашурков Андрей Лукьянович

Смерть
04.12.2004
Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
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