Ивасенко (Чернухина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивасенко (Чернухина) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1978

Отец: Чернухин Иван Петрович

Мать: Чернухина Валентина

Бракосочетание
?.09.1996

Муж: Ивасенко Владимир

Рождение ребёнка
23.07.1997

Сын: Ивасенко Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Ивасенко Владимир

Рождение ребёнка
20.05.2003

Дочь: Инесса Владимировна

Отец ребёнка: Ивасенко Владимир

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