Ивасенко (Чернухина) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1978
Отец: Чернухин Иван Петрович
Мать: Чернухина Валентина
Бракосочетание
?.09.1996
Муж: Ивасенко Владимир
Рождение ребёнка
23.07.1997
Сын: Ивасенко Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Ивасенко Владимир
Рождение ребёнка
20.05.2003
Дочь: Инесса Владимировна
Отец ребёнка: Ивасенко Владимир