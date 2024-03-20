Чернухин Иван Петрович
Место рожденияПервомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Дата рождения01.01.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
14.05.1978
Дочь: Ивасенко Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Чернухина Валентина
Рождение ребёнка
27.03.1983
Дочь: Юрченко Елена Ивановна
Мать ребёнка: Чернухина Валентина
Элиста
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернухина Валентина