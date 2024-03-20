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Чернухин Иван Петрович

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Место рождения

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.

Дата рождения

01.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955

Отец: Чернухин Петр Александрович

Мать: Чернухина Анна Ивановна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
14.05.1978

Дочь: Ивасенко Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Чернухина Валентина

Рождение ребёнка
27.03.1983

Дочь: Юрченко Елена Ивановна

Мать ребёнка: Чернухина Валентина

Элиста
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернухина Валентина

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