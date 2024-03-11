Савченко Анатолий Г.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Савченко Татьяна Егорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Савченко Татьяна Егорьевна
Бракосочетание
Неизвестно