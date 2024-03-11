Савченко Анатолий Г. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Анатолий Г.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Савченко Татьяна Егорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Савченко Татьяна Егорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченко Татьяна Егорьевна

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