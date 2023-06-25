Грибанова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Грибанов Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Грибанов Прокофий Васильевич
Рождение ребёнка
Около ?.04.1835
Дочь: Грибанова Матрона Прокофьевна
Отец ребёнка: Грибанов Прокофий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно