Грибанова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Грибанов Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Грибанов Прокофий Васильевич

Рождение ребёнка
Около ?.04.1835

Дочь: Грибанова Матрона Прокофьевна

Отец ребёнка: Грибанов Прокофий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибанов Прокофий Васильевич

Смерть
Неизвестно