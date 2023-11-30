Антип Кирилов
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Кирило
Мать: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Антипов
Мать ребёнка: Матрена Петрова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ульяна Антипова
Мать ребёнка: Матрена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Власова
Смерть
Неизвестно