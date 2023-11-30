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Антип Кирилов

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Место рождения

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

1720 г.р.

Жена

1767 г.р.
1775 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Кирило

Мать: Дарья Андреева

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Антипов

Мать ребёнка: Матрена Петрова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ульяна Антипова

Мать ребёнка: Матрена Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Власова

Смерть
Неизвестно
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