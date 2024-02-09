Кондакова Евлампия Христофоровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Христофор Никонорович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
09.04.1897 ст.
Дочь: Кондакова Мария Феоктистовна
Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович
Рождение ребёнка
15.01.1899 ст.
Сын: Кондаков Геннадий Феоктистович
Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович
Рождение ребёнка
19.03.1901 ст.
Сын: Кондаков Василий Феоктистович
Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович
Рождение ребёнка
12.07.1903 ст.
Дочь: Закурдаева Анна Феоктистовна
Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович
Рождение ребёнка
03.11.1905 ст.
Сын: Кондаков Михаил Феоктистович
Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович
Рождение ребёнка
28.05.1908 ст.
Сын: Кондаков Александр Феоктистович
Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович
Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.
Сын: Кондаков Владимир Феоктистович
Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович
Рождение ребёнка
20.07.1911 ст.
Сын: Кондаков Николай Феоктистович
Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович
Рождение ребёнка
03.05.1914 ст.
Сын: Кондаков Константин Феоктистович
Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович
Смерть
1954