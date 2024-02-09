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Кондакова Евлампия Христофоровна

Место рождения

Юркино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Христофор Никонорович

Мать: не указана

Юркино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.01.1895 ст.

Муж: Кондаков Феоктист Ефимович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.04.1897 ст.

Дочь: Кондакова Мария Феоктистовна

Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.01.1899 ст.

Сын: Кондаков Геннадий Феоктистович

Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.03.1901 ст.

Сын: Кондаков Василий Феоктистович

Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.07.1903 ст.

Дочь: Закурдаева Анна Феоктистовна

Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1905 ст.

Сын: Кондаков Михаил Феоктистович

Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1908 ст.

Сын: Кондаков Александр Феоктистович

Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.

Сын: Кондаков Владимир Феоктистович

Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.07.1911 ст.

Сын: Кондаков Николай Феоктистович

Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.05.1914 ст.

Сын: Кондаков Константин Феоктистович

Отец ребёнка: Кондаков Феоктист Ефимович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1954
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