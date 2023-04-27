(de Eógain) Máire
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1225 и 1241
Дата смертиДо 10.10.1303
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1225 и 1241
Отец: Macdougal Of Dunollie Ewan
Мать: NN
Бракосочетание
05.04.1281
Муж: De Abernethy Hugh
Scotland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Abernethy Of That Ilk Alexander
Отец ребёнка: De Abernethy Hugh
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1302
Dunblane Cathedral
Смерть
До 10.10.1303
Dunblane