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(de Eógain) Máire

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1225 и 1241

Дата смерти

До 10.10.1303

Пол

Женский

Отец

Около 1212 г.р.

Мать

Муж

1232 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1225 и 1241

Отец: Macdougal Of Dunollie Ewan

Мать: NN

Бракосочетание
05.04.1281

Муж: De Abernethy Hugh

Scotland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abernethy Of That Ilk Alexander

Отец ребёнка: De Abernethy Hugh

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1302
Dunblane Cathedral
Смерть
До 10.10.1303
Dunblane