Суховъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховъ Иванъ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

09.11.1906

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1906

Отец: Суховъ Андрей

Мать: Сухова Елизавѣта

Михайловка
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