Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1850 по 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1816 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1851

Отец: Осип Иванович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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