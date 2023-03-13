Оксинья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксинья Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1686 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Мясоедовъ Кондратий

Отец ребёнка: Мясоедовъ Ефремъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Мясоедовъ Тимофей

Отец ребёнка: Мясоедовъ Ефремъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Мясоедовъ Семенъ

Отец ребёнка: Мясоедовъ Ефремъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Мясоедовъ Василий

Отец ребёнка: Мясоедовъ Ефремъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясоедовъ Ефремъ

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