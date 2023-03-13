Оксинья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Мясоедовъ Кондратий
Отец ребёнка: Мясоедовъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1723
Сын: Мясоедовъ Тимофей
Отец ребёнка: Мясоедовъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1736
Сын: Мясоедовъ Семенъ
Отец ребёнка: Мясоедовъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1737
Сын: Мясоедовъ Василий
Отец ребёнка: Мясоедовъ Ефремъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мясоедовъ Ефремъ