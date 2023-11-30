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Самойлов Иван Афонасиевич

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Самойлов Афонасий Яковлев

Мать: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Самородова Дарья Иванова

Мать ребёнка: Самойлова 2 Жена Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Самойлов Аверьян Иванович

Мать ребёнка: Самойлова 2 Жена Прасковья Иванова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Самойлов Яков Иванович

Мать ребёнка: Самойлова 2 Жена Прасковья Иванова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Самойлов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Самойлова 2 Жена Прасковья Иванова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова 2 Жена Прасковья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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