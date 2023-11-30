Самойлов Иван Афонасиевич
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Самойлов Афонасий Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Самородова Дарья Иванова
Мать ребёнка: Самойлова 2 Жена Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Самойлов Аверьян Иванович
Мать ребёнка: Самойлова 2 Жена Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Самойлова 2 Жена Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Самойлов Никифор Иванович
Мать ребёнка: Самойлова 2 Жена Прасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно