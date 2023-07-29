Бусел Параскева Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел Параскева Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1871 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1871 ст.

Сын: Бусел Макарий Иванович

Отец ребёнка: Бусел Иван Алексеевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бусел Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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