Дмитриев (Садосов) Александр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев (Садосов) Александр Семёнович

Дмитриев (Садосов) Александр Семёнович

avatar

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
12.?.1910

Жена: Дмитриева (садосова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
09.10.1911

Сын: Дмитриев Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева (садосова) Анна Петровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1913

Дочь: Ирина Александровна

Мать ребёнка: Дмитриева (садосова) Анна Петровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1916

Сын: Дмитриев Василий Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева (садосова) Анна Петровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close