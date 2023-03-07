Дмитриев (Садосов) Александр Семёнович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.?.1910
Рождение ребёнка
09.10.1911
Сын: Дмитриев Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Дмитриева (садосова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.05.1913
Дочь: Ирина Александровна
Мать ребёнка: Дмитриева (садосова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.04.1916
Сын: Дмитриев Василий Александрович
Мать ребёнка: Дмитриева (садосова) Анна Петровна
Смерть
После 1916