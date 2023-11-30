Магер Прокопий Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти24.12.1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Магер Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Магер Мария? Осиповна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Магер Мария? Осиповна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Прокопьевна
Мать ребёнка: Магер Мария? Осиповна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринкевич Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Магер Мария? Осиповна?
Смерть
24.12.1917
Перово, Выхинская волость, Московский уезд