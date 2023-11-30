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Магер Прокопий Антонович

Место рождения

Крево, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

24.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Магер Антон

Мать: не указана

Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Магер Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Магер Мария? Осиповна?

Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магер Антон Прокопьевич

Мать ребёнка: Магер Мария? Осиповна?

Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Прокопьевна

Мать ребёнка: Магер Мария? Осиповна?

Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринкевич Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Магер Мария? Осиповна?

Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
24.12.1917
Перово, Выхинская волость, Московский уезд
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