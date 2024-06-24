Захарова (Пешутина) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Пешутина) Евгения Васильевна

Место рождения

Синеглазово, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Синеглазово, Копейский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
16.01.1887 ст.

Муж: Захаров Иосиф Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1894 ст.

Дочь: (Захарова) Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Захаров Иосиф Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1896 ст.

Дочь: (Захарова) Надежда Иосифовна

Отец ребёнка: Захаров Иосиф Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1898 ст.

Сын: Захаров Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Захаров Иосиф Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1901 ст.

Дочь: (Захарова) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Захаров Иосиф Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1906 ст.

Дочь: (Захарова) Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Захаров Иосиф Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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