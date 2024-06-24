Захарова (Пешутина) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1887 ст.
Рождение ребёнка
20.04.1894 ст.
Дочь: (Захарова) Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Захаров Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
14.09.1896 ст.
Дочь: (Захарова) Надежда Иосифовна
Отец ребёнка: Захаров Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
21.05.1898 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
01.06.1901 ст.
Дочь: (Захарова) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Захаров Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
25.04.1906 ст.
Дочь: (Захарова) Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Захаров Иосиф Алексеевич
Смерть
Неизвестно