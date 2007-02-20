Смоленская Кузнецова Раиса Римма Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоленская Кузнецова Раиса Римма Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1926

Дата смерти

20.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1926

Отец: Кузнецов Петр Васильевич

Мать: Кузнецова Васина Агриппина Акимовна

Рождение ребёнка
31.07.1951

Дочь: Алемская Смоленская Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Смоленский Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
20.03.1961

Дочь: Долгая Елена Михайловна

Отец ребёнка: Смоленский Михаил Григорьевич

Смерть
20.02.2007
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