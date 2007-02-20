Смоленская Кузнецова Раиса Римма Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1926
Дата смерти20.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1926
Рождение ребёнка
31.07.1951
Дочь: Алемская Смоленская Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Смоленский Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
20.03.1961
Дочь: Долгая Елена Михайловна
Отец ребёнка: Смоленский Михаил Григорьевич
Смерть
20.02.2007