Голицын Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.08.1729
Дата смерти23.02.1770
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1729
Рождение ребёнка
15.05.1766
Мать ребёнка: Голицына Елизавета Борисовна
Титул: князь. Назван в честь деда, князя Бориса Юсупова. Внук генерал-фельдмаршала М. М. Голицына-старшего, племянник богача князя Н. Б. Юсупова и фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1770