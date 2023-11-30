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Голицын Андрей Михайлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.08.1729

Дата смерти

23.02.1770

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1729

Отец: Голицын Михаил Михайлович

Мать: Голицына Татьяна Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.05.1766

Сын: Голицын Борис Андреевич

Мать ребёнка: Голицына Елизавета Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь. Назван в честь деда, князя Бориса Юсупова. Внук генерал-фельдмаршала М. М. Голицына-старшего, племянник богача князя Н. Б. Юсупова и фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
23.02.1770
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