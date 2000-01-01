Мержвинский Фелициан Станиславович
Место рожденияТопчевский приход Белостокского уезда Гродненской губернии
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Мержвинский Станислав
Мать: Мержвинская Агата
Топчевский приход Белостокского уезда Гродненской губернии
Бракосочетание
08.10.1879
Жена: Серафима Томашевна
д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Смерть
Неизвестно