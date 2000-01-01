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Мержвинский Фелициан Станиславович

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Место рождения

Топчевский приход Белостокского уезда Гродненской губернии

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Мержвинский Станислав

Мать: Мержвинская Агата

Топчевский приход Белостокского уезда Гродненской губернии
Бракосочетание
08.10.1879

Жена: Серафима Томашевна

д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Смерть
Неизвестно
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