Панарина (Мануйлова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Мануйлова) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Афанасий Филиппович

Рождение ребёнка
06.09.1898

Дочь: (Панарина) Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович

Рождение ребёнка
26.03.1903

Дочь: (Панарина) Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович

Рождение ребёнка
19.09.1905

Дочь: (Панарина) София Афанасьевна

Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович

Рождение ребёнка
27.02.1908

Дочь: (Панарина) Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович

Рождение ребёнка
17.03.1910

Дочь: (Панарина) Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович

Рождение ребёнка
28.12.1912

Дочь: (Панарина) Анисья Афанасьевна

Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович

Рождение ребёнка
06.04.1915

Сын: Панарин Иван Афонсьевич

Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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