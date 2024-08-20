Панарина (Мануйлова) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1898
Дочь: (Панарина) Вера Афанасьевна
Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович
Рождение ребёнка
26.03.1903
Дочь: (Панарина) Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович
Рождение ребёнка
19.09.1905
Дочь: (Панарина) София Афанасьевна
Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович
Рождение ребёнка
27.02.1908
Дочь: (Панарина) Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович
Рождение ребёнка
17.03.1910
Дочь: (Панарина) Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович
Рождение ребёнка
28.12.1912
Дочь: (Панарина) Анисья Афанасьевна
Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович
Рождение ребёнка
06.04.1915
Отец ребёнка: Панарин Афанасий Филиппович
Смерть
Неизвестно