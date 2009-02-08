Хонахбеев Юрий Ворфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хонахбеев Юрий Ворфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1927

Дата смерти

08.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1927

Отец: Хонахбееи Ворфоломей Гаврилович

Мать: Хонахбеева Ефимия Анастасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хонахбеева Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Хонахбеева Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хонахбеев Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Хонахбеева Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хонахбеева Антонина

Смерть
08.02.2009
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