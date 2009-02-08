Хонахбеев Юрий Ворфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1927
Дата смерти08.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хонахбеева Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Хонахбеева Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хонахбеев Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Хонахбеева Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хонахбеева Антонина
Смерть
08.02.2009