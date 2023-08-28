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Баев Иван Акимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1894

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баев Аким Минаев

Мать: Баева Пелагея Маркиянова

Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Баев Яков Иванов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Чуркина Ирина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Баев Лукьян Иванов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1894
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