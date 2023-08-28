Баев Иван Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1894
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баев Аким Минаев
Мать: Баева Пелагея Маркиянова
Рождение ребёнка
До 1868
Сын: Баев Яков Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Чуркина Ирина Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Баев Лукьян Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1894