Фролов Гавриил Васильевич 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фролов Гавриил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Жена: Фролова (Денисенко) Наталия Митрофановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-77GH-D?i=461&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно

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