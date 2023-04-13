Селезнева Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Надежда Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1882

Муж: Селезнев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
05.10.1883

Сын: Селезнев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
06.08.1885

Сын: Селезнев Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1887

Сын: Селезнев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
02.10.1889

Дочь: Афанасьева Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
29.01.1892

Дочь: Карталапова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
20.11.1894

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
01.05.1897

Дочь: Баранникова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
17.11.1899

Сын: Селезнев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
19.02.1902

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
22.11.1904

Дочь: Шаповалова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно