Селезнева Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Селезнев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич
Сын: Селезнев Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич
Сын: Селезнев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич
Дочь: Афанасьева Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич
Дочь: Карталапова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич
Дочь: Баранникова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич
Сын: Селезнев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич
Дочь: Шаповалова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич