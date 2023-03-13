Тормосинъ Герасимъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Владыкина Ульяна
Мать ребёнка: Тормосина Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Тормосинъ Егоръ
Мать ребёнка: Тормосина Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Бочкарева Пелагея
Мать ребёнка: Тормосина Прасковья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно