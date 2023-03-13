Тормосинъ Герасимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тормосинъ Герасимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Владыкина Ульяна

Мать ребёнка: Тормосина Прасковья Семенова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Тормосинъ Егоръ

Мать ребёнка: Тормосина Прасковья Семенова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Бочкарева Пелагея

Мать ребёнка: Тормосина Прасковья Семенова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тормосина Прасковья Семенова

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