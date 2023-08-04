Авдюшкина Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авдюшкин Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авдюшкин Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдюшкин Геннадий
Смерть
1993