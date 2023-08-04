Авдюшкина Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдюшкина Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдюшкин Геннадий

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдюшкин Геннадий

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдюшкин Геннадий

Смерть
1993
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
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