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Лукина Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Сила Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Лукина) Матрона Силична

Отец ребёнка: Лукин Сила Афанасьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Лукина) Анна Силична

Отец ребёнка: Лукин Сила Афанасьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Лукина) Параскева Силична

Отец ребёнка: Лукин Сила Афанасьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Лукина) Дарья Силична

Отец ребёнка: Лукин Сила Афанасьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукин Фёдор Силич

Отец ребёнка: Лукин Сила Афанасьевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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