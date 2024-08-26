Лукина Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Лукина) Матрона Силична
Отец ребёнка: Лукин Сила Афанасьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Лукина) Анна Силична
Отец ребёнка: Лукин Сила Афанасьевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Лукина) Параскева Силична
Отец ребёнка: Лукин Сила Афанасьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Лукина) Дарья Силична
Отец ребёнка: Лукин Сила Афанасьевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лукин Фёдор Силич
Отец ребёнка: Лукин Сила Афанасьевич
Смерть
Неизвестно