Прокопюк (Заикина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопюк (Заикина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1923

Сын: Прокопюк Виктор Иванович

Отец ребёнка: Прокопюк Иван Валерианович

Гродеково, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.05.1926

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Прокопюк Иван Валерианович

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
19.07.1929

Дочь: Старикова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Прокопюк Иван Валерианович

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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