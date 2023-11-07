Прокопюк (Заикина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1923
Отец ребёнка: Прокопюк Иван Валерианович
Гродеково, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.05.1926
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Прокопюк Иван Валерианович
Рождение ребёнка
19.07.1929
Дочь: Старикова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Прокопюк Иван Валерианович
Смерть
Неизвестно