Муравьев Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Муравьев Всеволод Васильевич

Мать ребёнка: Муравьева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьёв Лев Васильевич

Мать ребёнка: Муравьева Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Валентина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
врач-окулист
Смерть
Неизвестно
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