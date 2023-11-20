Лопатина (Карташева) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Карташева) Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

01.10.1828

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1787

Муж: Лопатин Митрофан Максимов

Рождение ребёнка
01.11.1787

Сын: Лопатин Козьма Митрофанов

Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов

Рождение ребёнка
19.11.1788

Сын: Лопатин Авдей Митрофанов

Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Лопатин Сильвестр Митрофанов

Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ошарова Стефания Митрофанова

Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов

Рождение ребёнка
Между 1794 и 1797

Сын: Лопатин Лука Митрофанов

Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Лопатин Савелий Митрофанов

Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов

Рождение ребёнка
Между 1799 и 1804

Сын: Лопатин Ермил Митрофанов

Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов

Рождение ребёнка
Между 1803 и 1807

Дочь: Лопатина Ирина Митрофанова

Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов

Смерть
01.10.1828
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