Лопатина (Карташева) Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти01.10.1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1787
Рождение ребёнка
01.11.1787
Сын: Лопатин Козьма Митрофанов
Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов
Рождение ребёнка
19.11.1788
Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Лопатин Сильвестр Митрофанов
Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ошарова Стефания Митрофанова
Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1797
Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Лопатин Савелий Митрофанов
Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1804
Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1807
Дочь: Лопатина Ирина Митрофанова
Отец ребёнка: Лопатин Митрофан Максимов
Смерть
01.10.1828