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Казунин Никита Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казунина Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1881

Сын: Казунин Алексей Никитич

Мать ребёнка: Казунина Устинья Васильевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Петр Васильевич Подосенов, солдатский сын д. Погорелово
Рождение ребёнка
04.12.1882

Сын: Казунин Николай Никитич

Мать ребёнка: Казунина Устинья Васильевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Савва Никифорович Брюханов, крестьянин д. Горки
Смерть
Неизвестно

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