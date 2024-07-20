Казунин Никита Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1881
Мать ребёнка: Казунина Устинья Васильевна
Воспреемник Петр Васильевич Подосенов, солдатский сын д. Погорелово
Рождение ребёнка
04.12.1882
Мать ребёнка: Казунина Устинья Васильевна
Воспреемник Савва Никифорович Брюханов, крестьянин д. Горки
Смерть
Неизвестно