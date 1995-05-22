Концевой Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Концевой Николай

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Место рождения

Павлоград

Дата рождения

22.05.1995

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1995

Отец: Концевой Анатолий

Мать: Нина

Павлоград
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