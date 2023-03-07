Шестопалова Ефимия Елизарова
Место рождения
Дата рождения11.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1893
Бракосочетание
05.?.1912
Рождение ребёнка
14.09.1913
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Шестопалов Алексей Ксенофонтович
Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1919
Сын: Шестопалов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Шестопалов Алексей Ксенофонтович
Деревня Курашевка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно