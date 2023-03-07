Шестопалова Ефимия Елизарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова Ефимия Елизарова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1893

Отец: Елизаров Павел Климентьевич

Мать: Елизарова Васса Сергеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.?.1912

Муж: Шестопалов Алексей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
14.09.1913

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Шестопалов Алексей Ксенофонтович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1919

Сын: Шестопалов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Шестопалов Алексей Ксенофонтович

Деревня Курашевка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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