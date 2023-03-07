Лещева (Ушакова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещева (Ушакова) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Осколец, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Ушакова Яков

Мать: не указана

Осколец, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Лещев Афанасий Евстафьевич

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Лещев Афанасий Евстафьевич

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Трусова Дарья Афанасьевна

Отец ребёнка: Лещев Афанасий Евстафьевич

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещев Афанасий Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
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