Лещева (Ушакова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Ушакова Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Лещев Афанасий Евстафьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Лещев Афанасий Евстафьевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Трусова Дарья Афанасьевна
Отец ребёнка: Лещев Афанасий Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно