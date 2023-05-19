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Лещев Афанасий Евстафьевич

Место рождения

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Лещев Евстафий Иванович

Мать: Лещева Лукерья Ерофеевна

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Лещева Евдокия Яковлевна

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Лещева Евдокия Яковлевна

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Трусова Дарья Афанасьевна

Мать ребёнка: Лещева Евдокия Яковлевна

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лещева Евдокия Яковлевна

Смерть
1803
Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
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