Лещев Афанасий Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1803
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Лещев Евстафий Иванович
Мать: Лещева Лукерья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Лещева Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Лещева Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Трусова Дарья Афанасьевна
Мать ребёнка: Лещева Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лещева Евдокия Яковлевна
Смерть
1803