Кузнецова Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1917

Дата смерти

Около 2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1941

Дочь: Плешанова Галина Степановна

Отец ребёнка: Кузнецов Степан Степанович

Рождение ребёнка
14.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Степан Степанович

Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Степан Степанович

Рождение ребёнка
18.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Степан Степанович

Рождение ребёнка
23.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Степан Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Степан Степанович

Смерть
Около 2008
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