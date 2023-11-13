Кузнецова Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1917
Дата смертиОколо 2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1941
Дочь: Плешанова Галина Степановна
Отец ребёнка: Кузнецов Степан Степанович
Рождение ребёнка
14.10.1946
Рождение ребёнка
01.01.1954
Рождение ребёнка
18.04.1957
Рождение ребёнка
23.11.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2008