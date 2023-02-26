Иван Васильев
Место рожденияд.Сковородки Микулинской вол. Оршанского уезда Могилевской губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сковородки Микулинской вол. Оршанского уезда Могилевской губ.
Бракосочетание
12.05.1913
Жена: Пелагея (Александрова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно