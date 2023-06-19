по крестн отцу Николаева (незаконнорожденная дочь кр. девицы Марьи Николаевой) девица Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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по крестн отцу Николаева (незаконнорожденная дочь кр. девицы Марьи Николаевой) девица Агриппина

Место рождения

Рыбинск. Уезда Николо-Зубовской волости д. Бородачево

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
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Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: Марья

Рыбинск. Уезда Николо-Зубовской волости д. Бородачево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Константин Александрович

д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
по жениху д. Зыково кр. АнисимСтепан. Мушников и Михаил Фёдор. Скородумов, по невесте д. Олехово кр. Николай Васильевич Филаретов и Василий Фёдор. Громов.