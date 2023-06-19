по крестн отцу Николаева (незаконнорожденная дочь кр. девицы Марьи Николаевой) девица Агриппина
Место рожденияРыбинск. Уезда Николо-Зубовской волости д. Бородачево
Дата рождения1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: Марья
Рыбинск. Уезда Николо-Зубовской волости д. Бородачево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
по жениху д. Зыково кр. АнисимСтепан. Мушников и Михаил Фёдор. Скородумов, по невесте д. Олехово кр. Николай Васильевич Филаретов и Василий Фёдор. Громов.