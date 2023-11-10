Матикайнен (Карасти) Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.11.1895
Рождение ребёнка
18.11.1896
Дочь: Елисавета Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
02.08.1903
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.11.1904
Сын: Матикайнен Николай Петрович
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
16.02.1909
Сын: Матикайнен Иосиф-Эйно Петрович
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович
Смерть
Неизвестно