Матикайнен (Карасти) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Карасти) Мария Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.11.1895

Муж: Матикайнен Петр Иосифович

Рождение ребёнка
18.11.1896

Дочь: Елисавета Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович

Рождение ребёнка
02.08.1903

Сын: Матикайнен Иван Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.11.1904

Сын: Матикайнен Николай Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович

Рождение ребёнка
16.02.1909

Сын: Матикайнен Иосиф-Эйно Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович

Смерть
Неизвестно
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