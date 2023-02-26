Бойков Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойков Захар

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Место рождения

д.Малая Слободка Калужской губ.

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Малая Слободка Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Акимова Мария Захарова

Мать ребёнка: ?

д.Малая Слободка Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1889

Дочь: Федосья (Феодосия) Захарова

Мать ребёнка: ?

д.Малая Слободка Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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