Бойков Захар
Место рожденияд.Малая Слободка Калужской губ.
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Малая Слободка Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Акимова Мария Захарова
Мать ребёнка: ?
д.Малая Слободка Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1889
Дочь: Федосья (Феодосия) Захарова
Мать ребёнка: ?
д.Малая Слободка Калужской губ.
Смерть
Неизвестно