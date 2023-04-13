Сопина Варвара Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСопина Варвара Федотовна

Сопина Варвара Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Сопин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Сопин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Сопин Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сопин Григорий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно