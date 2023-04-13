Сопина Варвара Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Сопин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Сопин Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно